18-летний житель Прибрежного включил газ в квартире и грозился взорвать девятиэтажку

В Прибрежном 18-летний житель девятиэтажки закрылся в квартире, включил газовые конфорки и грозился взорвать весь дом. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошёл во вторник, 17 июля, около 16:00 в доме на улице Заводской. Молодой человек позвонил подруге и сообщил, что хочет покончить с собой и взорвать здание. Девушка сообщила об этом в экстренные службы. На место были направлены бригада скорой помощи, спасатели и сотрудники «Калининградгазификации».

Специалисты через замочную скважину определили концентрацию метана в квартире и отключили подачу газа. Дверь хозяин жилища не открывал, её пришлось взламывать. Помещения проветрили и убедились, что жителям ничто не угрожает. Нарушителя порядка с диагнозом «депрессивный синдром» госпитализировали в психиатрическую больницу.

По данным специалистов ОАО «Калининградгазификация», юноша не впервые предпринимает попытки покончить с собой таким способом. Из-за неоднократных нарушений техники безопасности при использовании оборудования в его квартире установили заглушку, чтобы он не мог пользоваться газом.