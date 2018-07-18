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18-летний житель Прибрежного включил газ в квартире и грозился взорвать девятиэтажку
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18-летний житель Прибрежного включил газ в квартире и грозился взорвать девятиэтажку 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
В Прибрежном 18-летний житель девятиэтажки закрылся в квартире, включил газовые конфорки и грозился взорвать весь дом. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.
Инцидент произошёл во вторник, 17 июля, около 16:00 в доме на улице Заводской. Молодой человек позвонил подруге и сообщил, что хочет покончить с собой и взорвать здание. Девушка сообщила об этом в экстренные службы. На место были направлены бригада скорой помощи, спасатели и сотрудники «Калининградгазификации».
Специалисты через замочную скважину определили концентрацию метана в квартире и отключили подачу газа. Дверь хозяин жилища не открывал, её пришлось взламывать. Помещения проветрили и убедились, что жителям ничто не угрожает. Нарушителя порядка с диагнозом «депрессивный синдром» госпитализировали в психиатрическую больницу.
По данным специалистов ОАО «Калининградгазификация», юноша не впервые предпринимает попытки покончить с собой таким способом. Из-за неоднократных нарушений техники безопасности при использовании оборудования в его квартире установили заглушку, чтобы он не мог пользоваться газом.
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