Вынесен приговор ещё одному виновнику гибели пяти человек в Краснознаменске 

В этот раз на скамье подсудимых оказался директор управляющей компании жилого дома, где погибли люди. Мужчину признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло за собой смерть жильцов. Руководитель предприятия не следил за состоянием дымохода в здании, из-за чего тот засорился строительным мусором и перестал работать.
Напомним, что в апреле 2017-го года один из жителей дома сдал квартиру, где до этого отключил систему безопасности газового оборудования. Вскоре семейную пару с маленьким ребенком обнаружили мёртвыми. Еще одна пара погибла в соседней квартире. Все отравились угарным газом. Владелец квартиры проведёт три с половиной года в колонии общего режима. Своё наказание получил и директор управляющей компании.