Вынесен приговор ещё одному виновнику гибели пяти человек в Краснознаменске

В этот раз на скамье подсудимых оказался директор управляющей компании жилого дома, где погибли люди. Мужчину признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло за собой смерть жильцов. Руководитель предприятия не следил за состоянием дымохода в здании, из-за чего тот засорился строительным мусором и перестал работать.