Ещё
Вынесен приговор ещё одному виновнику гибели пяти человек в Краснознаменске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вынесен приговор ещё одному виновнику гибели пяти человек в Краснознаменске 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В этот раз на скамье подсудимых оказался директор управляющей компании жилого дома, где погибли люди. Мужчину признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло за собой смерть жильцов. Руководитель предприятия не следил за состоянием дымохода в здании, из-за чего тот засорился строительным мусором и перестал работать.
Напомним, что в апреле 2017-го года один из жителей дома сдал квартиру, где до этого отключил систему безопасности газового оборудования. Вскоре семейную пару с маленьким ребенком обнаружили мёртвыми. Еще одна пара погибла в соседней квартире. Все отравились угарным газом. Владелец квартиры проведёт три с половиной года в колонии общего режима. Своё наказание получил и директор управляющей компании.
Вести Калининград: последние новости
Россию и Швейцарию признали кошмаром для захватчиков Литва испугалась планируемой встречи Путина и Трампа Решающий матч: Россия впервые в истории может попасть в полуфинал ЧМ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве введен план «Перехват»118
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры25
Россиянам дадут еще один выходной16
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии363
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение