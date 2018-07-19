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Госинспекция по недвижимости ликвидировала незаконную платную стоянку в Северном Бутово
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Госинспекция по недвижимости ликвидировала незаконную платную стоянку в Северном Бутово 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы выявила в столичном районе Северное Бутово территорию, на которой была нелегально организована платная парковка. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Факт самозахвата территории пресечен Госинспекцией по недвижимости в Северном Бутово на ул. Грина, вл. 1. Вдоль улицы в жилом квартале нелегальные предприниматели организовали платную автостоянку. Без каких-либо разрешительных документов они огородили земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. м металлическим забором, установили будку охраны и взимали с автовладельцев плату за стоянку автотранспорта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что городские власти не предоставляли данный участок под размещение автостоянки и не выдавали разрешительной документации. «В настоящее время приняты меры по освобождению территории. Для автомобилистов в Северном Бутово обеспечена свободная бесплатная парковка личного транспорта», — добавили в Госинспекции по недвижимости.
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