Госинспекция по недвижимости ликвидировала незаконную платную стоянку в Северном Бутово

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы выявила в столичном районе Северное Бутово территорию, на которой была нелегально организована платная парковка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Факт самозахвата территории пресечен Госинспекцией по недвижимости в Северном Бутово на ул. Грина, вл. 1. Вдоль улицы в жилом квартале нелегальные предприниматели организовали платную автостоянку. Без каких-либо разрешительных документов они огородили земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. м металлическим забором, установили будку охраны и взимали с автовладельцев плату за стоянку автотранспорта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что городские власти не предоставляли данный участок под размещение автостоянки и не выдавали разрешительной документации. «В настоящее время приняты меры по освобождению территории. Для автомобилистов в Северном Бутово обеспечена свободная бесплатная парковка личного транспорта», — добавили в Госинспекции по недвижимости.