Компания Setl City получила новое разрешение на строительство «Планетограда»

Юристы утверждают, что новое разрешение на строительство первой очереди жилого комплекса «Планетоград» на Пулковском шоссе является легитимным.

Дмитрий Некрестьянов , партнер, руководитель практики по недвижимости и инвестициям АБ «Качкин и Партнеры», прокомментировал получение компанией Setl City новых разрешений на строительство ЖК «Планетоград».

«Рассмотрев все многочисленные аргументы градозащитников против строительства комплекса, суд посчитал только один довод обоснованным — отсутствие согласования Пулковской обсерватории», — заявляет Дмитрий Некрестьянов.

По его словам, при этом никаких иных нарушений судом не установлено.