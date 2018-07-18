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Компания Setl City получила новое разрешение на строительство «Планетограда»
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Компания Setl City получила новое разрешение на строительство «Планетограда» 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Юристы утверждают, что новое разрешение на строительство первой очереди жилого комплекса «Планетоград» на Пулковском шоссе является легитимным.
Дмитрий Некрестьянов, партнер, руководитель практики по недвижимости и инвестициям АБ «Качкин и Партнеры», прокомментировал получение компанией Setl City новых разрешений на строительство ЖК «Планетоград».
«Рассмотрев все многочисленные аргументы градозащитников против строительства комплекса, суд посчитал только один довод обоснованным — отсутствие согласования Пулковской обсерватории», — заявляет Дмитрий Некрестьянов.
По его словам, при этом никаких иных нарушений судом не установлено.
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