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Законопроект о новых штрафах в сфере долевого строительства принят во втором чтении
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Законопроект о новых штрафах в сфере долевого строительства принят во втором чтении 

АСН-Инфо 2 часа назад
Фото: АСН-Инфо
Документ призван усилить действие обновленного 214-ФЗ в части ужесточения ответственности застройщика перед дольщиками.
Законопроект №322973-7, вводящий новые штрафы как для застройщиков, так и для контролирующих органов, принят во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 17 июля.
Документ вносит дополнения в Кодекс административных правонарушений, устанавливая административную ответственность для представителей девелоперских компаний и чиновников, осуществляющих надзор в сфере долевого строительства.
Третье чтение документа намечено на 19 июля. Поправки в случае их принятия должны вступить в силу с 1 октября 2012 года.
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