Недвижимость «Свидетелей Иеговы» в Анапе перешла в собственность государства

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на днях в Анапе суд вынес решение об аннулировании договора купли-прождали дома (площадью 150,4 кв. м.) и земельного участка (площадью 1200 кв. м.) в станице Анапской общей стоимостью 5,5 млн рублей. Документ был составлен между организацией «Свидетели Иеговы» и частным лицом в тот период, когда суд рассматривал вопрос об экстремистском характере деятельности общин.

— Согласно требованиям законодательства, имущество ликвидируемого религиозного объединения подлежит обращению в собственность Российской Федерации. Таким образом, действия религиозной организации по отчуждению имущества являются преднамеренными и направлены для создания препятствий к его лишению, а заключенный договор является недействительной сделкой, — прокомментировали в надзорном ведомстве.