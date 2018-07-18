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Недвижимость «Свидетелей Иеговы» в Анапе перешла в собственность государства
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Недвижимость «Свидетелей Иеговы» в Анапе перешла в собственность государства 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 18 июля — Новая Кубань. Конституционный суд Российской Федерации в апреле 2017 года признал религиозную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской и запретил ее деятельность на территории РФ. В Краснодарском крае по состоянию на мая прошлого года были ликвидированы 45 общин «Свидетелей Иеговы». Часть недвижимости, которая принадлежала организации, по разным причинам была возвращена в собственность государства.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на днях в Анапе суд вынес решение об аннулировании договора купли-прождали дома (площадью 150,4 кв. м.) и земельного участка (площадью 1200 кв. м.) в станице Анапской общей стоимостью 5,5 млн рублей. Документ был составлен между организацией «Свидетели Иеговы» и частным лицом в тот период, когда суд рассматривал вопрос об экстремистском характере деятельности общин.
— Согласно требованиям законодательства, имущество ликвидируемого религиозного объединения подлежит обращению в собственность Российской Федерации. Таким образом, действия религиозной организации по отчуждению имущества являются преднамеренными и направлены для создания препятствий к его лишению, а заключенный договор является недействительной сделкой, — прокомментировали в надзорном ведомстве.
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