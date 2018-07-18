На ремонт школ и детских садов в Дзержинске выделили около 60 млн рублей

Около 60 млн руб. из бюджетов всех уровней было выделено на ремонт школ и детских садов в Дзержинске Нижегородской области , пишет Newsnn.ru со ссылкой на главу городской администрации Виктора Нестерова

«Всего из бюджетов всех уровней на эти цели было выделено порядка 58 млн руб. В этом году мы капитально отремонтируем крыши в 21 образовательной организации и полностью отремонтируем школу №40», — отметил Нестеров.

Для поддержки содержания школ и дошкольных учреждений, а также на подготовку к новому учебному году, из муниципального бюджета предусмотрено финансирование в размере 18 млн руб.