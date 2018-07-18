Гостиничный комплекс построят около музея хоккея на юге столицы

Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

На территории бывшего завода ЗИЛ появится многофункциональный гостинично-деловой комплекс.

Здание будет переменной этажности. Его площадь составит свыше 33 тысяч квадратных метров. Его построят на Автозаводской улице недалеко от спортивно-развлекательного квартала «Парк Легенд». В нем будут размещены магазины, офисы и гостиничные апартаменты, каждый из которых будет иметь отдельный вход.

— Композиционные и цветовые решения будут перекликаться с соседним музеем хоккея. Так, рядом с ним высота будет ниже, с постепенным увеличением этажности по мере приближения к эстакаде, — сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.