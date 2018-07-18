Гостиничный комплекс построят около музея хоккея на юге столицы 

Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
На территории бывшего завода ЗИЛ появится многофункциональный гостинично-деловой комплекс.
Здание будет переменной этажности. Его площадь составит свыше 33 тысяч квадратных метров. Его построят на Автозаводской улице недалеко от спортивно-развлекательного квартала «Парк Легенд». В нем будут размещены магазины, офисы и гостиничные апартаменты, каждый из которых будет иметь отдельный вход.
— Композиционные и цветовые решения будут перекликаться с соседним музеем хоккея. Так, рядом с ним высота будет ниже, с постепенным увеличением этажности по мере приближения к эстакаде, — сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
Визуально комплекс будет вытянут вдоль пешеходной зоны Третьего кольца, отмечает Интерфакс.