Калужская область занимает второе место в ЦФО по вводу в эксплуатацию жилья

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Калужская область занимает второе место в Центральном федеральном округе и седьмое место в России по показателям ввода жилья в эксплуатацию. Об этом сообщил в четверг глава региона Анатолий Артамонов на заседании совета по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России».

"В 2017 году введено в эксплуатацию 864 тыс. квадратных метров жилья. В первом полугодии 2018 года — 332 тыс. квадратных метров. Регион занимает второе место в Центральном федеральном округе и седьмое в России по показателям ввода жилья", — сказал Артамонов.

В планах властей Калужской области до конца 2018 года ввести в эксплуатацию еще 418 тыс. квадратных метров. Артамонов отметил, что важно не только стоить дома, но и создавать социальную и транспортную инфраструктуру. Показателем может служить Обнинск , который выделяется на фоне остальных городов Калужской области.

По словам главы региона, чтобы выполнить задачу президента, которая поставлена перед строительной отраслью, необходимо ежегодно вводить в эксплуатацию не менее 820 тыс. квадратных метров жилья.