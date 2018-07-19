Калужская область занимает второе место в ЦФО по вводу в эксплуатацию жилья 

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Калужская область занимает второе место в Центральном федеральном округе и седьмое место в России по показателям ввода жилья в эксплуатацию. Об этом сообщил в четверг глава региона Анатолий Артамонов на заседании совета по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России».
"В 2017 году введено в эксплуатацию 864 тыс. квадратных метров жилья. В первом полугодии 2018 года — 332 тыс. квадратных метров. Регион занимает второе место в Центральном федеральном округе и седьмое в России по показателям ввода жилья", — сказал Артамонов.
В планах властей Калужской области до конца 2018 года ввести в эксплуатацию еще 418 тыс. квадратных метров. Артамонов отметил, что важно не только стоить дома, но и создавать социальную и транспортную инфраструктуру. Показателем может служить Обнинск, который выделяется на фоне остальных городов Калужской области.
По словам главы региона, чтобы выполнить задачу президента, которая поставлена перед строительной отраслью, необходимо ежегодно вводить в эксплуатацию не менее 820 тыс. квадратных метров жилья.
По данным Минстроя РФ, в рейтинге ЦФО Воронежская область занимает первое место по объемам ввода жилья в эксплуатацию. Замыкает тройку регионов-лидеров Белгородская область.