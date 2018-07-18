Проект «Донстроя» лидирует по продажам среди премиальных новостроек Москвы

МОСКВА , 18 июн — РИА Недвижимость. Жилой квартал «Сердце столицы» компании «Донстрой» по итогам первого полугодия стал самым продаваемым объектом среди новостроек Москвы высокобюджетного сегмента, говорится в сообщении компании.

"Сердце столицы" — проект комплексной застройки территории площадью 14 гектаров на берегу Москвы-реки рядом с деловым центром «Москва-Сити». Проект также вошел в 20 самых продаваемых жилых комплексов Москвы среди новостроек всех классов, включая массовый, отмечается в сообщении.

Как указывается в нем, среднемесячный темп реализации квартир в жилом комплексе составил 67 квартир в месяц.

Пятую строчку рейтинга самых востребованных высокобюджетных проектов Москвы занял еще один жилой комплекс компании — «Символ».

Рейтинг был составлен экспертами риелторской компании «Метриум» на основе данных Росреестра

"Донстрой" — московская девелоперская компания, специализирующаяся на строительстве премиального жилья и жилых проектов бизнес-класса. Портфель компании включает 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости.