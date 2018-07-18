Ещё
Проект «Донстроя» лидирует по продажам среди премиальных новостроек Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проект «Донстроя» лидирует по продажам среди премиальных новостроек Москвы 

РИА Недвижимость 55 минут назад
МОСКВА, 18 июн — РИА Недвижимость. Жилой квартал «Сердце столицы» компании «Донстрой» по итогам первого полугодия стал самым продаваемым объектом среди новостроек Москвы высокобюджетного сегмента, говорится в сообщении компании.
"Сердце столицы" — проект комплексной застройки территории площадью 14 гектаров на берегу Москвы-реки рядом с деловым центром «Москва-Сити». Проект также вошел в 20 самых продаваемых жилых комплексов Москвы среди новостроек всех классов, включая массовый, отмечается в сообщении.
Как указывается в нем, среднемесячный темп реализации квартир в жилом комплексе составил 67 квартир в месяц.
Пятую строчку рейтинга самых востребованных высокобюджетных проектов Москвы занял еще один жилой комплекс компании — «Символ».
Рейтинг был составлен экспертами риелторской компании «Метриум» на основе данных Росреестра.
"Донстрой" — московская девелоперская компания, специализирующаяся на строительстве премиального жилья и жилых проектов бизнес-класса. Портфель компании включает 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости.
РИА Недвижимость: последние новости
PWC: москвичи за пять лет сократили время в пути почти на 20 минут В Москве продают квартиру площадью немногим более 10 "квадратов" ЛСР в I полугодии увеличила продажи недвижимости на 34%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии374
Россия забрала деньги из США
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Украина присвоила четыре санатория в Крыму144
У Крымского моста появится конкурент28
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение