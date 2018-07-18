К стадиону «Самара Арена» построят две новые дороги

К строительству приступят в ближайшее время

Региональное Министерство транспорта планирует подвести новые автодороги к стадиону «Самара Арена». Сейчас представители ведомства заключили контракт с ООО «Хрипунов и К». Соответствующее сообщение опубликовали на сайте госзакупок.

— Компания будет строить 12-й проезд. Новая дорога проходит в Кировском и Красноглинском районах. Протяженность участка — 184 метра. Общая ширина дороги — 10 метров. Из них 7 метров займут две полосы для проезда автомобилей, на оставшихся 3 метрах обустроят тротуары для пешеходов, — говорится в документах закупки. — У дороги будут два примыкания. Одно — к проезду № 2, второе — к улице 2-й стадионной. Чтобы ее построить, подрядчикам необходимо вырубить 34 дерева.

Рабочим предстоит уложить 1233 квадратных метра асфальта и 691 квадратный метр тротуаров. Также здесь установят 30 дорожных знаков и два места для отдыха.

Строительство дороги займет 4 месяца. Ее необходимо закончить до 31 октября этого года. На эти цели из регионального бюджета выделят 7 077 058 рублей.

Вторая автодорога по планам Минтранса должна соединить 1-ю стадионную улицу и Московское шоссе. Сейчас представители ведомства ищут компанию, которая ее построит.

— Длина проезда № 1 — 148 метров, а ширина — 12,5 метра. Кроме двух полос для авто в проекте предусмотрены полуметровые предохранительные полосы по краям и тротуар для пешеходов шириной 2,25 метра, — говорится в аукционной документации.

За 4 месяца рабочие должны уложить 1120 квадратных метров дорожного полотна и 318 метров тротуаров. Для удобства маломобильных граждан здесь разместят 78 тактильных плиток.

После окончания основного этапа работ на дороге установят 25 дорожных знаков и 4 световые опоры, а также нанесут 546 метров разметки. Из областного бюджета на эти цели выделят 6 926 714 рублей. Строительство планировали закончить до 31 октября этого года, но торги по выбору подрядчика признали несостоявшимися. Их должны провести заново.