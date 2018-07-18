Не признают аварийным. Почему переезд жильцов развалюх никак не завершится?

Программа расселения жильцов аварийных домов, рассчитанная на 2014-2017 гг., на бумаге прекратила своё действие. Со следующего года начнёт действовать новый федеральный проект. Правда, как сообщили в министерстве строительства и архитектуры Ставрополья, дорожной карты пока нет.

Известно только одно: с 2019 года начнут давать новые квартиры жильцам тех домов, которые признали аварийными после 1 января 2012 (ранее переселяли «аварийщиков» по спискам, составленным до начала 2012 года).

Ставрополье. По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, в СКФО по программе 2014-2017 гг. расселили собственников квартир из домов общей площадью более 382 тысячи кв. м. Но на деле многие жильцы до сих пор ждут более комфортного жилья. В округе, как сообщили в пресс-службе фонда, предстоит избавиться от более 32 тысячи обветшавших «квадратов», львиная доля которых приходится на Кабардино-Балкарию

«Мёртвые души» на курорте

Нередко этот процесс затягивается из-за формализма местных властей. К примеру, недавно следователи СУ Следкома России по Ставрополью возбудили уголовное дело в отношении первого замглавы администрации Ессентуков Сергея Хуртаева.

Его обвиняют в превышении должностных полномочий. В августе прошлого года Хуртаев подписал акт приёмки 15 квартир для «аварийщиков». Дом для них построила некая фирма, затем эти квартиры передали в муниципальную собственность. Но прежде чем подписать акт, чиновник должен был проверить состояние жилья, чего не сделал.

Недавно на Ставрополье побывали с проверкой сотрудники Фонда содействия реформированию ЖКХ. Они обнаружили много нарушений.

Например, в Георгиевске , в доме №7/1 по ул. Тронина, до сих пор не устранили затопление подвалов, хотя проблема застарелая, и новостройка давным-давно стоит на контроле в госкорпорации.

Попеняли властям края и за то, что они до сих пор не сообщили в фонд о важных судебных решениях, принятых в Кисловодске . Там жильцы нескольких старых домов в центре города упорно бились за то, чтобы их не переселили на окраины. И Фемида пошла им навстречу. Несколько зданий на ул. Парковый пешеход, Прудной и в переулке Узком признали пригодными для проживания. Однако до приезда в край сотрудников Фонда содействия реформированию ЖКХ эти дома продолжали числиться в списке аварийных, по сути, деньги перечисляли на «мертвые души».

Переезжать не спешат

В Кабардино-Балкарии по старой программе в одном только Нальчике предстоит переселить жильцов 57 развалюх. Что касается тех, кто встал на учёт после первого января 2012 года, в списке — собственники квартир в 71 доме. Больше всего «аварийщиков» — в Зольском районе.

Как и на Ставрополье, далеко не все жители республики желают сменить старые дома на новостройки.

«Моей семье предложили квартиру в многоэтажке на окраине, на ул. Кадырова, — рассказывает жительница Нальчика Айшат Бадракова. — Но, во-первых, наш дом в центре города ещё крепкий, а во-вторых, возле новостройки нет тротуаров, там постоянная грязь, лужи даже летом!»

Бадракова, как и жители ещё 10 домов, в суде доказали, что их жильё ещё вполне пригодно для проживания.

Прямо противоположная ситуация с общежитием в Нальчике, на ул. Малокабардинской, 46.

«Жильцы вот уже 10 лет безуспешно борются за право переселиться в новые квартиры, — говорит член Общественной палаты КБР Николай Маслов . — В 2008 году дом включили в список аварийных, но затем чиновники что-то напутали, и общежитие из программы по переселению исчезло. А ведь там нет удобств, протекает крыша, в ужасном состоянии электропроводка. Не случайно несколько лет назад комиссия управления Роспотребнадзора по КБР признала его непригодным для проживания. Но даже после пожара, который произошёл в этом здании два года назад, чиновники не пошли навстречу жильцам. Людям остаётся одно — жаловаться. Этим они и занимаются уже 10 лет».

Без дефектов не обошлось

Не всё гладко и в Северной Осетии . До сих пор пустует новый дом в Беслане . По итогам аукциона муниципалитет приобрёл у подрядной организации ООО «Вега» 17 квартир в доме на ул. Гагарина. Но туда въехала лишь одна семья. Остальные собственники в 2017 году обратились в суд, попросив расторгнуть договоры мены старых квартир на новое жильё. Люди посчитали, что строители нарушили строительные, пожарно-технические и другие нормы. Суд их требования не удовлетворил, но назначил строительно-техническую экспертизу.

В мае при её проведении выявили недочёты: затопление подвала во время дождей, трещины в штукатурном слое по линии прокладки электропроводки и так далее. Здание признали пригодным для проживания, а недоделки суд обязал устранить. Министр ЖКХ РСО-А Альберт Сокуров сообщил, что в сентябре дом должен быть готов к эксплуатации.

Владельцы квартир довольны тем, как строители устраняют недоделки. Зато недовольны соседи, проживающие в такой же трёхэтажке рядом.

«Шум, грязь, страх за детей, которые гуляют в нашем общем дворе, да и площадка детская страдает», — рассказали женщины.

Впрочем, дом в Беслане — это, скорее, исключение, в целом нареканий по реализации федеральной программы к властям РСО-А нет. По данным пресс-службы министерства ЖКХ республики, в 2017 году в регионе переселили 244 семьи, полностью выполнив план.

Дома ввели в эксплуатацию в Моздокском, Правобережном и Пригородном районах. В 2018 году предстоит переселить еще 903 человека из 37 трущоб. Это делают несколькими способами. «Можно приобрести квартиры у застройщика или на вторичном рынке жилья, построить дома, можно и выкупить жилые помещения у собственников. Мы учитываем выбор граждан, когда формируем заказ на строительство в том или ином районе», — пояснил министр ЖКХ, топлива и энергетики РСО-А Альберт Сокуров.

Комментарий

Руководитель Ставропольского краевого отделения организации «ЖКХ­контроль» Алла Седых:

«В прошлом году мы проверили жалобу «аварийщиков» в Грачёвском районе и выявили серьёзные строительные дефекты в новостройке, в которую их собирались переселять. Там, к примеру, использовали гнилые доски для создания так называемой обрешётки крыши, окна установили без гидроизоляции и т.д.

Мы встретились с подрядчиком и вместе с ним прошли по всей территории стройки. Всё проверили, составили так называемую дефектную ведомость. После этого строители стали исправлять недоделки.

К сожалению, некачественного жилья для «аварийщиков» ещё немало, хотя благодаря подключению к программе по расселению общественных организаций, в последние годы его стало меньше. Мы рассматриваем все жалобы. Некачественные дома вносим в специальный реестр, чтобы иметь возможность контролировать, как строители исправляют недочёты».

Мнение эксперта

Глава исполкома ОНФ по Кабардино­Балкарии Евгений Бакаев:

«В нашей республике в целом неплохо справляются с переселением людей из аварийного жилья. Но немало и недоработок местных властей.

К примеру, администрация Нальчика не спешит сносить развалюхи в центре города. Там антисанитария, а вид этих улиц просто ужасает.

Между тем именно муниципалитет обязан не только сносить то, что осталось от аварийных домов, но и поставить участок, на котором находился дом, на кадастровый учёт и выставить его на торги. Это могло бы принести неплохие деньги в казну города, однако мэрия не спешит выполнять такую работу.

Наверное, прокуратура должна штрафовать градоначальников за подобные нарушения, но, увы, и надзорники недорабатывают».

Точка зрения

Член Общественного совета СКФО Георгий Легкобитов:

«Государство выделяет колоссальные деньги на важнейшую программу переселения граждан из аварийного жилья. Но, к сожалению, пока на местах её реализуют плохо.

За те долгие годы, что она действует, не припомню ни одного случая, когда региональные власти интересовались бы проблемами переселенцев из аварийных домов. Выбор места, подрядчика, ход строительства практически всегда сопровождаются коррупционными скандалами.

Прокуратура, Следственный комитет общественные организации, ОНФ. Кто только не пытался сделать программу внятной и прозрачной, а чиновников заставить соблюдать интересы граждан, но воз и ныне там».