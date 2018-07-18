Оренбуржцам компенсируют расходы на капитальный ремонт

Компенсацией могут воспользоваться мужчины и женщины старше 70 лет. Им возмещается половина понесенных расходов. После 80 лет сумма компенсируется полностью.

При расчете берут во внимание минимальный размер взноса на капремонт на квадратный метр общей площади в месяц и региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий в Оренбургской области . То есть 33 кв. м — для одиноко проживающего гражданина, по 21 кв. м — для семьи из 2-х человек, по 18 кв. м — для семьи из 3-х и более человек.

Социальную поддержку не получат оренбуржцы, задолжавшие за жилищно-коммунальные услуги. В помощь им действует система реструктуризации задолженности.

Льготами на капитальный ремонт также пользуются инвалиды и участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших участников Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий. Они получают возмещение независимо от нормативной площади жилья.

Инвалиды аварии на Чернобыльской атомной электростанции получают компенсацию на капремонт в составе ЕДК (при условии проживания в приватизированной квартире).

Кроме того, компенсация на капитальный ремонт представляется инвалидам I и II групп и семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

За подробностями обращаться в филиалы ГКУ «Центр социальной поддержки населения» по месту жительства или по телефону 8 (3532) 77–03–03.