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В Балакове сгорела квартира, в Саратове — лоджия
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В Балакове сгорела квартира, в Саратове — лоджия 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Информация о пожаре поступила на пульт дежурного Балакова 18 июля в 06:42. Сообщалось о возгорании в квартире пятиэтажного дома на улице Волжской. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, площадь пожара составила пять квадратных метров. На тушение выезжали две единицы техники, шесть человек личного состава.
В этот же день в 02:19 поступил сигнал о пожаре на лоджии третьего этажа девятиэтажного дома на улице Лунной в Ленинском районе Саратова. Площадь возгорания составила шесть квадратных метра.
"На тушение выезжали три единицы техники, 10 человек личного состава", — уточнили в ведомстве.
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