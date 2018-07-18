В Балакове сгорела квартира, в Саратове — лоджия

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного Балакова 18 июля в 06:42. Сообщалось о возгорании в квартире пятиэтажного дома на улице Волжской. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС , площадь пожара составила пять квадратных метров. На тушение выезжали две единицы техники, шесть человек личного состава.

В этот же день в 02:19 поступил сигнал о пожаре на лоджии третьего этажа девятиэтажного дома на улице Лунной в Ленинском районе Саратова . Площадь возгорания составила шесть квадратных метра.

"На тушение выезжали три единицы техники, 10 человек личного состава", — уточнили в ведомстве.