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Александр Дрозденко отметил высокую социальную ответственность «Полис Групп»
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Александр Дрозденко отметил высокую социальную ответственность «Полис Групп» 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на встрече с руководителями строительных компаний, работающих в регионе, отметил высокую социальную ответственность СК «Полис Групп».
«Компания «Полис Групп» возводит социальную инфраструктуру в большинстве своих жилых комплексов: практически в каждом есть детские сады и школы. Таким образом, наши покупатели, выбирая квартиру, знают, куда будет ходить их ребенок», — отметил председатель совета директоров ГК «Полис Групп» Дмитрий Смирнов.
Сейчас в ЖК «Мой город» в эксплуатацию введены 4 детских сада в общей сложности на 400 мест и школа на 1224 места (построена совместно с ГК «Арсенал»).
Кроме того, сданы детский сад на 140 мест и школа на 275 мест в ЖК «Австрийский квартал», а также детский сад на 110 мест в составе ЖК «Березовая роща» в Кудрово.
Все объекты переданы на баланс области по программе «Соцобъекты в обмен на налоги».
На разных этапах строительства у СК «Полис Групп» находятся еще 4 детских сада, два из них готовятся к вводу в эксплуатацию в ближайшее время. Это объекты в ЖК «Краски лета» (Мурино) и в ЖК «Вернисаж» (Кудрово).
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