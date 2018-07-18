Сколько стоит стать соседями Собчак, Билана и других звезд

Кризис 2014 года опустил цены на элитное жилье — квартиры в самых дорогих столичных жилых комплексах заметно подешевели. Да и покупательский ажиотаж поутих. Не случайно Дмитрий Тарасов никак не может продать двухуровневую квартиру, в которой он жил с Ольгой Бузовой, а Дана Борисова выручила за квартиру в элитном жилом комплексе на юго-западе Москвы на несколько миллионов меньше. Сколько денег нужно сегодня потратить на недвижимость, чтобы стать соседями российских знаменитостей, выясняет Teleprogramma.pro. Высотка на Котельнической набережной Адрес: Котельническая набережная, 1/15, м. «Таганская»

Высотка на Котельнической набережной. Источник: Wikimedia

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Загородные дома и дачи звезд: цены, интерьер и грядки10 фотоисторий с участков, где живут и отдыхают знаменитостиНо несмотря на расположение и богатую историю, звезды нового поколения не очень-то торопятся становиться жителями легендарной высотки, где невозможно сделать серьезную перепланировку, а старожилы памятника архитектуры жалуются на устаревшие коммуникации. Да и цена квартир, по сравнению с другими «звездными» домами, не такая уж заоблачная. Самая дешевая 45-метровая «двушка» в высотке на Котельнической стоит 19,4 млн рублей. Тем, кто не стеснен в средствах, предлагается четырехкомнатная представительская квартира, за 145 кв м общей площади, террасу и вид на Кремль придется выложить 217,5 млн рублей. Клубный дом на Смоленском бульваре Адрес: Смоленский бульвар, д. 24, м. «Смоленская»

ЖК «Смоленский бульвар 24». Источник: cian.ru Тоже самый центр, но уже современная застройка — со всеми вытекающими плюсами. В семиэтажном доме, построенном по индивидуальному проекту и прячущемся на второй линии Садового кольца, всего 28 квартир площадью примерно от 160 до 270 кв м. В здании есть двухуровневый паркинг на 70 с лишним машиномест, бассейн с панорамным видом, фитнес-клуб, кафе, детская игровая комната.

Максим Виторган, Никита Михалков, Что касается звездных жильцов престижного дома, то называются такие имена, как Ксения Собчак Иван Ургант . Стать их соседями можно, приобретя, например, уже меблированную пятикомнатную квартиру с тремя спальнями и тремя санузлами (стоит она чуть меньше 247 млн рублей). Те, кто хочет сэкономить, могут стать владельцами четырехкомнатной, без отделки — за 131 млн рублей. «Триумф-Палас» Адрес: Чапаевский переулок, д. 3, м. «Сокол», «Аэропорт»

ЖК «Триумф-Палас». Источник: Wikimedia

Сегодня пятикомнатная квартира площадью 200 с лишним кв м с тремя спальнями, двумя санузлами, дорогой итальянской мебелью и ремонтом в «дворцовом» стиле выставлена в Интернете «всего» за 115 млн рублей. За 50-55 млн рублей можно стать владельцами двух-трех комнатной, площадью около 100 кв м. «Алые паруса» Адрес: ул. Авиационная, д. 77-79, м. «Щукинская»

ЖК «Алые паруса». Источник: Wikimedia

В пяти башнях высотного комплекса на берегу Москвы реки обосновались многие отечественные бизнесмены и представители шоу-бизнеса, среди последних, например, телеведущие Алла Довлатова Екатерина Одинцова . Пятикомнатную квартиру без отделки в «Алых парусах» сегодня продают за 55 млн рублей, стать обладателем однокомнатной, площадью 53 кв м, можно за 20 млн рублей. Бонусами будут яхт-клуб, зона отдыха у воды, вертолетная площадка, аквапарк, боулинг, альпийский сад и другие объекты, расположенные на семи гектарах территории жилого комплекса. «Золотые ключи» Адрес: Раменки, ул. Минская, 1, м. «Университет»

ЖК «Золотые ключи». Источник: Wikimedia

Елены Воробей, Владимира Преснякова, В построенных по индивидуальному проекту в Раменках комплексах «Золотые ключи» и «Золотые ключи-2», по информации прессы, находятся квартиры Гарика Мартиросяна Тимати . Здесь жила и Дана Борисова — не так давно телеведущая продала квартиру, по слухам, она выручила чуть меньше 20 млн рублей — при том, что изначально только что выставленное на продажу жилье оценивалось в 23 млн Стать сегодня владельцем меблированной и укомплектованной необходимой бытовой техникой одно— или двухкомнатной квартиры площадью около 50 кв м можно за 17-20 млн рублей, одна из самых дешевых пятикомнатных выставлена на продажу за 47,5 млн Шикарно обставленные пятикомнатные квартиры верхнего ценового диапазона продаются в три с лишним раза дороже — за 150-160 млн рублей. «Воробьевы горы» Адрес: ул. Мосфильмовская, 70, м. «Ломоносовский проспект», «Минская»

ЖК «Воробьевы горы». Источник: Wikimedia

Анастасия Заворотнюк, Александр Градский, Жилой комплекс на Мосфильмовской с видом на реку Сетунь — один из наиболее любимых среди актеров, музыкантов и телеведущих. В ряду имен его знаменитых жильцов называются Сати Казанова Ксения Бородина . Одной из «изюминок» элитного жилого комплекса считаются парки и детские площадки, расположенные на крышах домов.

Трехкомнатную квартиру без отделки там можно купить за 33 млн рублей, при этом цена на «двушки» и «трешки» с ремонтом площадью чуть более 100 кв м стартует от 35 млн Своего нового владельца ждет и четырехкомнатный пентхаус с дизайнерским ремонтом площадью более 200 кв м — за него просят 237 млн рублей.