Сколько стоит стать соседями Собчак, Билана и других звезд 

Кризис 2014 года опустил цены на элитное жилье — квартиры в самых дорогих столичных жилых комплексах заметно подешевели. Да и покупательский ажиотаж поутих. Не случайно Дмитрий Тарасов никак не может продать двухуровневую квартиру, в которой он жил с Ольгой Бузовой, а Дана Борисова выручила за квартиру в элитном жилом комплексе на юго-западе Москвы на несколько миллионов меньше. Сколько денег нужно сегодня потратить на недвижимость, чтобы стать соседями российских знаменитостей, выясняет Teleprogramma.pro. Высотка на Котельнической набережной Адрес: Котельническая набережная, 1/15, м. «Таганская»
Высотка на Котельнической набережной. Источник: Wikimedia
В советские времена здесь селилась элита — политическая, военная, научная, творческая, обитателями дома были Галина Уланова, Фаина Раневская, Людмила Зыкина, Клара Лучко, Андрей Вознесенский… Эта традиция продолжается, — например, в высотке на Котельнической находятся квартиры Ефима Шифрина, Дмитрия Нагиева, Александра Ширвиндта.
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Загородные дома и дачи звезд: цены, интерьер и грядки10 фотоисторий с участков, где живут и отдыхают знаменитостиНо несмотря на расположение и богатую историю, звезды нового поколения не очень-то торопятся становиться жителями легендарной высотки, где невозможно сделать серьезную перепланировку, а старожилы памятника архитектуры жалуются на устаревшие коммуникации. Да и цена квартир, по сравнению с другими «звездными» домами, не такая уж заоблачная. Самая дешевая 45-метровая «двушка» в высотке на Котельнической стоит 19,4 млн рублей. Тем, кто не стеснен в средствах, предлагается четырехкомнатная представительская квартира, за 145 кв м общей площади, террасу и вид на Кремль придется выложить 217,5 млн рублей. Клубный дом на Смоленском бульваре Адрес: Смоленский бульвар, д. 24, м. «Смоленская»
ЖК «Смоленский бульвар 24». Источник: cian.ru Тоже самый центр, но уже современная застройка — со всеми вытекающими плюсами. В семиэтажном доме, построенном по индивидуальному проекту и прячущемся на второй линии Садового кольца, всего 28 квартир площадью примерно от 160 до 270 кв м. В здании есть двухуровневый паркинг на 70 с лишним машиномест, бассейн с панорамным видом, фитнес-клуб, кафе, детская игровая комната.
Что касается звездных жильцов престижного дома, то называются такие имена, как Ксения Собчак и Максим Виторган, Никита Михалков, Иван Ургант. Стать их соседями можно, приобретя, например, уже меблированную пятикомнатную квартиру с тремя спальнями и тремя санузлами (стоит она чуть меньше 247 млн рублей). Те, кто хочет сэкономить, могут стать владельцами четырехкомнатной, без отделки — за 131 млн рублей. «Триумф-Палас» Адрес: Чапаевский переулок, д. 3, м. «Сокол», «Аэропорт»
ЖК «Триумф-Палас». Источник: Wikimedia
На самом верхнем, 57-м этаже высотки, прямо около шпиля «Триумф-Паласа», находятся роскошные апартаменты певицы Алсу и Яна Абрамова — супруги купили их в 2011 году. Также в доме, вошедшем в Книгу рекордов Гиннесса, как самое высокое здание Европы, покупали квартиры Марина Зудина, Максим Фадеев, Илья Авербух, Дима Билан (правда не так давно стало известно, что последний полюбил загородную жизнь).
Сегодня пятикомнатная квартира площадью 200 с лишним кв м с тремя спальнями, двумя санузлами, дорогой итальянской мебелью и ремонтом в «дворцовом» стиле выставлена в Интернете «всего» за 115 млн рублей. За 50-55 млн рублей можно стать владельцами двух-трех комнатной, площадью около 100 кв м. «Алые паруса» Адрес: ул. Авиационная, д. 77-79, м. «Щукинская»
ЖК «Алые паруса». Источник: Wikimedia
В пяти башнях высотного комплекса на берегу Москвы реки обосновались многие отечественные бизнесмены и представители шоу-бизнеса, среди последних, например, телеведущие Алла Довлатова и Екатерина Одинцова. Пятикомнатную квартиру без отделки в «Алых парусах» сегодня продают за 55 млн рублей, стать обладателем однокомнатной, площадью 53 кв м, можно за 20 млн рублей. Бонусами будут яхт-клуб, зона отдыха у воды, вертолетная площадка, аквапарк, боулинг, альпийский сад и другие объекты, расположенные на семи гектарах территории жилого комплекса. «Золотые ключи» Адрес: Раменки, ул. Минская, 1, м. «Университет»
ЖК «Золотые ключи». Источник: Wikimedia
В построенных по индивидуальному проекту в Раменках комплексах «Золотые ключи» и «Золотые ключи-2», по информации прессы, находятся квартиры Гарика Мартиросяна, Елены Воробей, Владимира Преснякова, Тимати. Здесь жила и Дана Борисова — не так давно телеведущая продала квартиру, по слухам, она выручила чуть меньше 20 млн рублей — при том, что изначально только что выставленное на продажу жилье оценивалось в 23 млн Стать сегодня владельцем меблированной и укомплектованной необходимой бытовой техникой одно— или двухкомнатной квартиры площадью около 50 кв м можно за 17-20 млн рублей, одна из самых дешевых пятикомнатных выставлена на продажу за 47,5 млн Шикарно обставленные пятикомнатные квартиры верхнего ценового диапазона продаются в три с лишним раза дороже — за 150-160 млн рублей. «Воробьевы горы» Адрес: ул. Мосфильмовская, 70, м. «Ломоносовский проспект», «Минская»
ЖК «Воробьевы горы». Источник: Wikimedia
Жилой комплекс на Мосфильмовской с видом на реку Сетунь — один из наиболее любимых среди актеров, музыкантов и телеведущих. В ряду имен его знаменитых жильцов называются Сати Казанова, Анастасия Заворотнюк, Александр Градский, Ксения Бородина. Одной из «изюминок» элитного жилого комплекса считаются парки и детские площадки, расположенные на крышах домов.
Трехкомнатную квартиру без отделки там можно купить за 33 млн рублей, при этом цена на «двушки» и «трешки» с ремонтом площадью чуть более 100 кв м стартует от 35 млн Своего нового владельца ждет и четырехкомнатный пентхаус с дизайнерским ремонтом площадью более 200 кв м — за него просят 237 млн рублей.