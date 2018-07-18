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В Подмосковье построят завод по производству замороженных продуктов
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В Подмосковье построят завод по производству замороженных продуктов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Сумма инвестиций в строительство комплекса по изготовлению замороженных продуктов в подмосковном Электрогорске составит 1,2 миллиарда рублей, сообщил министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев. Его слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 18 июля.
«Обществу с ограниченной ответственностью «Производство замороженных продуктов „Элика“ выдано разрешение на строительство первого этапа производственного комплекса по изготовлению замороженных продуктов общей площадью 24,088 тысячи квадратных метров», — сказал Тагиев.
Он уточнил, что за счет ввода в эксплуатацию нового комплекса будут созданы 600 новых рабочих мест.
Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл крупнейший в Европе роботизированный завод по производству сырокопченых колбас в городском округе Кашира. На новом предприятии планируется производить до 30 тысяч тонн готовой продукции в год. При этом производство полностью роботизированно.
16 июля Руслан Тагиев сообщил, что после завершения строительства и ввода в эксплуатацию ряда крупных объектов производственного назначения в регионе появятся более двух тысяч новых рабочих мест.
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