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На заводе по производству замороженной продукции в Электрогорске появится 600 рабочих мест
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На заводе по производству замороженной продукции в Электрогорске появится 600 рабочих мест 

РИАМО 34 минуты назад
После окончания строительства завода по изготовлению замороженных продуктов в подмосковном Электрогорске там появится 600 новых рабочих мест, инвестиции по всем этапам возведения предприятия составят 1,2 миллиарда рублей, сообщается на официальном портале правительства Московской области.
«Обществу с ограниченной ответственностью «Производство замороженных продуктов „Элика“ выдано разрешение на строительство первого этапа производственного комплекса по изготовлению замороженных продуктов общей площадью 24,088 тысячи квадратных метров. Инвестиции по всем этапам — 1,2 миллиарда рублей», — сказал министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.
Он отметил, что за счет ввода в эксплуатацию нового комплекса будут созданы новые рабочие места.
«В перспективе планируется создать 600 рабочих мест», — добавил Тагиев.
До конца 2018 года в Подмосковье планируется завершить строительство порядка 15 крупных объектов, на которых появится более 2,7 тысячи новых рабочих мест.
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