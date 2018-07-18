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Область сохранила лидерство по вводу жилья
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Область сохранила лидерство по вводу жилья 

Все новости Новосибирской области 53 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Минстрой региона констатирует: вырос объем малоэтажного строительства. С начала года в нашем регионе введено 360,6 тысячи квадратных метров такого жилья (168,3 процента к аналогичному периоду прошлого года), что составляет 57,7 процента от всего сданного жилья. Среди субъектов Российской Федерации по объемам жилищного строительства за январь — май 2018 года Новосибирская область занимает 12-е место: на ее долю приходится 1,95 процента от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом. В Сибирском федеральном округе Новосибирская область остается безусловным лидером по этому показателю, опережая Красноярский край на 87,2 тысячи квадратных метров.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 29 от 18 июля 2018 года
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