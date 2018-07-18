Почти 6 тыс. человек планируют расселить из аварийного жилья в Подмосковье в 2018 г. 

Почти 6 тыс. человек планируют расселить в 2018 г. в рамках реализации адресной программы Подмосковья «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 гг.», сообщили в пресс-службе регионального министерства строительного комплекса.
«Всего в 2018 г. в рамках реализации адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 гг.» планируется расселить 5 тыс. 926 человек, 2 тыс. 418 жилых помещений общей площадью 91 тыс. 711,7 кв. м», — говорится в сообщении.
По словам министра строительного комплекса Московской области Руслана Тагиева, на заседании Градостроительного совета Московской области были одобрены концепции строительства жилых домов в городских округах Подольск и Ликино-Дулево с целью расселения 26 домов из аварийного жилищного фонда общей площадью около 6,8 тыс. кв. м.
«Так, в Подольске в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 гг.» предусмотрено расселение 10 аварийных домов, 57 аварийных жилых помещений общей площадью 2,65 тыс. кв. м. В рамках нового строительства в благоустроенное жилье планируется переселить 153 человека. Заказчиком строительства выступает администрация Подольска», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что в городе Куровское в Ликино-Дулево в рамках программы предусмотрено расселение 16 аварийных домов, 86 аварийных жилых помещений общей площадью 4 тыс. 143 кв. м. В новое жилье планируется переселить 230 человек. В том числе жилые помещения общей площадью 783,6 кв. м будут предоставлены 29 детям-сиротам. Заказчиком строительства выступает администрация Ликино-Дулево.