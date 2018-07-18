Ущерб на миллионы. Главу Сыктывдина отстранили от работы

И если корткеросский экс-руководитель Василий Гончаренко погорел на взятке, то глава Сыктывдина Олег Лажанёв подозревается в махинациях при возведении жилья для переселенцев.

О ситуации, которая сложилась в граничащем со столицей Коми районе, мы писали неоднократно. Нарушение при возведении муниципального жилья, двойные стандарты при выделении участков под индивидуальное жилищное строительство, отсутствие общественного транспорта и остановок в некоторых населённых пунктах — самые масштабные проблемы района. Депутаты райсовета периодически поднимали эти и другие вопросы, но чаще всего чиновникам всё сходило с рук.

Закрывали глаза

Следователи подозревают Олега Лажанёва в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УКРФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

В ноябре 2014 г. администрация района заключила договор с компанией «СпбГлавСтройСнаб». Подрядчику предстояло возвести многоквартирный жилой дом по ул. Рабочей в с. Выльгорт. Через два месяца глава муниципалитета перечислил застройщику аванс — более 8,5 млн руб. Это, по мнению следствия, является грубым нарушением законодательства.

Всего на строительство объекта израсходовали более 41 млн руб. А вот по факту подрядчик выполнил работ на сумму более 33 млн руб.

«Из-за того, что часть работ не выполнили, из бюджета пришлось дополнительно выделять деньги на завершение строительства объекта», — рассказали в Управлении следственного комитета по Коми.

Ещё один эпизод относится к 2016 г. В октябре районная администрация и компания «Зодчий» заключили контракт на участие в долевом строительстве домов в с. Пажга. Как правило, к подобным проектам муниципальные чиновники относятся с особым вниманием и всё перепроверяют. Но не в этот раз: позже следователи установили, что застройщик не соответствовал требованиям законодательства, предъявляемым к участникам данного вида закупок. Компания попросту не имела заключения государственной экспертизы проектной документации.

Весной дал трещину

«Негативными последствиями стройки с ноября 2016 г. по июль 2017 г. стало образование на доме сквозных трещин, — говорят в надзорном ведомстве. — Согласно проведённому обследованию технического состояния здания, причиной появления трещин стала просадка фундамента. Она была вызвана обводнением и размытием его основания весной, в период таяния снега. Кроме того, застройщик не принял мер по дренированию территории и защите основания фундамента от поверхностных вод».

Трещины были видны с улицы, и вскоре дом обшили («АиФ-Коми» № 15 от 11.04.2018 г. «Новоселье без радости»). Несмотря на наличие грубейших нарушений, администрация района (заказчик) приняла работы и по указанию Олега Лажанёва оплатила их в полном объёме. Такой подход привёл к тому, что нуждающиеся в жилье люди отказались переселяться в «новостройку» и квартиры закупили на вторичном рынке. При этом их приобретали по завышенным ценам, переплатив 1,4 млн руб.

Вот так из-за недосмотра чиновников из бюджета пришлось дважды выделять деньги на квартиры для одних и тех же людей. Ущерб республиканскому и мест­ному бюджету — около 9 млн руб.

Жертва системы?

На прошлой неделе г-на Лажанёва отстранили от должности. Временно исполнять обязанности будет Любовь Доронина. Сам чиновник считает, что стал жертвой системы.

«По программе переселения строительством домов в Коми занимались средние и мелкие бизнес-структуры. Крупные строительные фирмы не хотят связываться с бюджетом, поскольку понимают свою сферу ответственности и перспективы, — поясняет экс-управленец. — Фирма приступила к строительству дома по ул. Рабочей, но по истечении трёх месяцев работы остановились. Причина — отсутствие оборотных средств у организации. Вот и начинается канитель: денег нет, стройка не идёт, программа и задачи не выполняются. Соответственно возникает вопрос — что делать?»

По словам Лажанёва, никто из правительства региона не захотел помочь деньгами, вот и пришлось выкручиваться самому.

«С одной стороны — должно быть выполнено поручение о переселении, с другой — как его выполнять, если ситуация тупиковая. Фактически получается, что сложившаяся ситуация понуждает искать другие пути, которые могут обернуться тем, что я сейчас имею», — говорит Лажанёв.

Следственные действия продолжаются.