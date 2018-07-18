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Труп женщины пролежал в барнаульской квартире несколько лет
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Труп женщины пролежал в барнаульской квартире несколько лет 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Мумифицированное тело женщины обнаружили в одной из квартир на ул. Чкалова в Барнауле. Труп пролежал там несколько лет, пока новым соседям не понадобилось менять стояки.
Как сообщили «Вести Алтай», хозяйку квартиры не видели около 10 лет. Соседи думали, что она уехала к родным в Москву. Женщине было около 50 лет, она работала педагогом или врачом (по разным данным).
В СУ СКР по Алтайскому краю АиФ-Алтай сообщили, что на месте происшествия сейчас работают следователи. Причины смерти женщины и другие обстоятельства будут сообщены дополнительно.
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