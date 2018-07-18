Замглавы Управления земельных и имущественных отношений мэрии Уфы помещен под домашний арест

Заместитель главы Управления земельных и имущественных отношений уфимской мэрии Эдуард Сардаров находится под домашним арестом. Как сообщает «Эхо Москвы в Уфе», меру пресечения чиновнику избрали в рамках расследования уголовного дела о незаконном выделении муниципальных земель и установке арендной платы.

По версии следствия, администрация Уфы не стала требовать возврата долга за аренду компании «Росевродевеломпент», которая является собственником ТРЦ «Планета». В рамках федеральной программы «Жилище» утвердили план по развитию застроенных территорий в Уфе на срок с 2007 по 2015 год. Также существовала подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилья. С 2008 по 2015 год чиновники заключили соглашения с юрлицами на расселение собственников за счет инвесторов. После обвиняемые внесли некоторые дома в региональную программу по сносу ветхого жилья. Это привело к необоснованному выделению 1,6 млрд рублей на предоставление недвижимости из бюджетов трех уровней.

Ранее по этому делу бывшему замглавы администрации предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). 47-летний бывший начальник Управления капитального строительства мэрии Уфы также является фигурантом разбирательства.

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