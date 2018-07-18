Управление архитектуры Воронежа: строительного бума в городе не произойдёт 

В этом году количество разрешений на строительство многоэтажек выросло в 8 раз.
Не город, а одна большая стройка. Мэрия выдала в этом году рекордное количество разрешений на возведение многоэтажек — в 8 раз больше, чем в прошлом. При этом одобрили 95% поступивших заявок. Такое большое количество обращений связано с ужесточением закона о долевом строительстве. Но те, кто успел получить разрешения до 1 июля, смогут работать по старым правилам. Больше всего разрешений выдано на застройку улицы Артамонова на левом берегу, на правом — традиционно Северного микрорайона. Как рассказали в управлении архитектуры, несмотря на огромное количество выданных разрешений, строительного бума в городе не произойдёт. — Сейчас, наверное, предложение в какой-то мере больше чем спрос. Поэтому застройщики в перспективе будут очень внимательно смотреть за всеми тенденциями рыночными, и уже исходя из этого, делать свои выводы. И либо начинать проект, либо его откладывать, — сообщил заместитель главы Воронежа Виктор Владимиров.