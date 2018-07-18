Мэрия Воронежа в восемь раз увеличила количество разрешений на строительство многоэтажек

Это позволит возвести в городе еще 800 тыс. кв. м жилья. Мэрия Воронежа за первое полугодие 2018 года выдала в восемь раз больше разрешений на строительство многоэтажных домов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ Черноземье» в среду, 18 июля. Всего за шесть месяцев застройщики получили 296 разрешений на строительство, 74 из которых для возведения многоквартирного жилья. В 2017 году этот показатель составил 42 и десять разрешений, соответственно. Таким образом, выдача разрешений на строительство многоквартирных жилых домов возросла более чем в восемь раз, по всем объектам — в семь. Мэрия дала положительный ответ на 95% обращений застройщиков. Предыдущий максимум зафиксировали в 2015 году. Тогда застройщики получили 39 разрешений на строительство многоэтажек. По данным застройщиков, получив документы, они обеспечили себе задел на переходный период в преддверии изменений в отраслевом законодательстве. Это позволит возвести в городе еще около 800 тыс. кв. метров жилья.