Ещё
Мэрия Воронежа в восемь раз увеличила количество разрешений на строительство многоэтажек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэрия Воронежа в восемь раз увеличила количество разрешений на строительство многоэтажек 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Это позволит возвести в городе еще 800 тыс. кв. м жилья. Мэрия Воронежа за первое полугодие 2018 года выдала в восемь раз больше разрешений на строительство многоэтажных домов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ Черноземье» в среду, 18 июля. Всего за шесть месяцев застройщики получили 296 разрешений на строительство, 74 из которых для возведения многоквартирного жилья. В 2017 году этот показатель составил 42 и десять разрешений, соответственно. Таким образом, выдача разрешений на строительство многоквартирных жилых домов возросла более чем в восемь раз, по всем объектам — в семь. Мэрия дала положительный ответ на 95% обращений застройщиков. Предыдущий максимум зафиксировали в 2015 году. Тогда застройщики получили 39 разрешений на строительство многоэтажек. По данным застройщиков, получив документы, они обеспечили себе задел на переходный период в преддверии изменений в отраслевом законодательстве. Это позволит возвести в городе еще около 800 тыс. кв. метров жилья.
Вести Воронеж: последние новости
В Воронеже десятки соцработников вынуждены жить в экстремальных условиях Школу на 1100 мест под Воронежем построит компания «Выбор» Редкий прецедент. В Воронеже дольщик расторг договор с застройщиком и вернул деньги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США263
Украина присвоила четыре санатория в Крыму109
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии422
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи83
Крым выдвинул Booking.com ультиматум46
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение