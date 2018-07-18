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Россия заработала на ЧМ-2018 более 850 млрд рублей
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Россия заработала на ЧМ-2018 более 850 млрд рублей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Наш чемпионат — самый дорогой по организации. Он принес России более 850 миллиардов рублей, что составляет около 1 процента ВВП. Исходя из сумм, мы почти полностью перекрыли затраты на проведение мундиаля», — отметила директор АТОР.
Ранее «РГ» писала, что регионы остались довольны тем, как прошел чемпионат. Только в Казани, сообщили местные власти, потрачено свыше 11 миллиардов рублей. В среднем каждый турист оставил там 37 тысяч рублей на питание, проживание и различные покупки.
В тройке самых щедрых — гости из США, Китая, команды которых даже не участвовали в чемпионате. Бронза — у Мексики. Болельщики этой страны были одними из самых ярких и веселых. В более чем 30 барах на Никольской улице в Москве гости ежедневно тратили на пиво около 120 тысяч рублей. «А вчера стало известно, что болельщики Саудовской Аравии потратили за один вечер на Никольской улице в Москве 8 миллионов рублей», — рассказала Майя Ломидзе.
Болельщики путешествовали по российским городам не только ради футбола, им была интересна Россия.
Проведение чемпионата, по ее словам, увеличит иностранный турпоток в нашу страну в 2019 году более чем на 20 процентов.
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