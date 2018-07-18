В четвертой очереди ЖК «Триумф Парк» благоустроены дворы

Застройщик Mirland Development выполнил комплексное озеленение территории в 16 тыс. кв. м, установил детские и спортивные площадки и оборудовал зоны отдыха для жителей комплекса.

Строительство четвертой очереди ЖК «Триумф Парк» стартовало в октябре 2014 года. Это два дома переменной этажности — от 9 до 24 этажей, рассчитанные на 1 244 квартиры. В декабре 2017 года дома были введены в эксплуатацию. На сегодняшний день все квартиры переданы дольщикам.

В начале июля Mirland Development завершил благоустройство территории четвертой очереди. Стоимость работ составила более 15 миллионов рублей. Для жителей проложили пешеходные дорожки, оборудовали места отдыха, установили детские площадки и провели комплексные работы по озеленению территории.

В рамках озеленения четвертой очереди было высажено почти 7 тыс. растений — это лиственные и хвойные деревья, в том числе крупномеры, многолетние кустарники и цветы. Общая площадь зеленых насаждений составила более 16 тыс. кв. м. Отдельно были оборудованы цветники и клумбы, где жители смогут самостоятельно высадить растения.

Для детей оборудованы игровые площадки марки «KSIL» — известного отечественного производителя. Игровые комплексы выполнены в ярких цветах, соответствуют всем требованиям безопасности и экологичности и подходят для детей разных возрастов.

Спортивные площадки сделаны из специализированного набивного покрытия типа «регупол» на основе резиной крошки. Девелопер установил на них турники, шведскую стенку, теннисный стол и прочее спортивное оборудование. Также во дворе и на прилегающей территории установлено 170 скамеек. А для велосипедистов, также, как и в предыдущих очередях комплекса, предусмотрена специальная велопарковка.