Ещё
В четвертой очереди ЖК «Триумф Парк» благоустроены дворы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В четвертой очереди ЖК «Триумф Парк» благоустроены дворы 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Застройщик Mirland Development выполнил комплексное озеленение территории в 16 тыс. кв. м, установил детские и спортивные площадки и оборудовал зоны отдыха для жителей комплекса.
Строительство четвертой очереди ЖК «Триумф Парк» стартовало в октябре 2014 года. Это два дома переменной этажности — от 9 до 24 этажей, рассчитанные на 1 244 квартиры. В декабре 2017 года дома были введены в эксплуатацию. На сегодняшний день все квартиры переданы дольщикам.
В начале июля Mirland Development завершил благоустройство территории четвертой очереди. Стоимость работ составила более 15 миллионов рублей. Для жителей проложили пешеходные дорожки, оборудовали места отдыха, установили детские площадки и провели комплексные работы по озеленению территории.
В рамках озеленения четвертой очереди было высажено почти 7 тыс. растений — это лиственные и хвойные деревья, в том числе крупномеры, многолетние кустарники и цветы. Общая площадь зеленых насаждений составила более 16 тыс. кв. м. Отдельно были оборудованы цветники и клумбы, где жители смогут самостоятельно высадить растения.
Для детей оборудованы игровые площадки марки «KSIL» — известного отечественного производителя. Игровые комплексы выполнены в ярких цветах, соответствуют всем требованиям безопасности и экологичности и подходят для детей разных возрастов.
Спортивные площадки сделаны из специализированного набивного покрытия типа «регупол» на основе резиной крошки. Девелопер установил на них турники, шведскую стенку, теннисный стол и прочее спортивное оборудование. Также во дворе и на прилегающей территории установлено 170 скамеек. А для велосипедистов, также, как и в предыдущих очередях комплекса, предусмотрена специальная велопарковка.
АСН-Инфо: последние новости
Движение комфорта До трети новых квартир в Петербурге покупают иногородние Татарский дебют
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США263
Украина присвоила четыре санатория в Крыму109
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии422
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи83
Крым выдвинул Booking.com ультиматум46
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение