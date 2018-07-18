На строительство мостов и дорог в Карелии выделено более 2 млрд рублей

В республике к 2020 году построят 12 и капитально отремонтируют два железобетонных моста, реконструируют одну из улиц в Петрозаводске и построят дорогу в Медвежьегорском районе.

В рамках Федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года предусмотрено строительство и ремонт 16 дорожных объектов. В 2018 — 2019 годах запланировано строительство дороги Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа, 106 км — Больничный. На 10-м и 23-м км автодороги «Кола», км 748 — Сегежа , по которой обеспечивается подъезд к технологическому парку пос. Надвоицы , будет осуществлена реконструкция железобетонных мостов.

До 2020 года будет построено 12 капитальных искусственных сооружений взамен существующих деревянных мостов, сообщает пресс-центр министерства транспорта региона. В центре Петрозаводска в 2019 — 2020 годах запланирована реконструкция ул. Куйбышева от пр. Ленина до наб. Варкауса.

На выполнение работ предоставлены средства федерального бюджета в размере 2, 4 млрд рублей, в том числе на 2018 год — 1 млрд62 млн рублей, на 2019 год — 853 млнрублей, на 2020 год — 438 млнрублей.

Доля Карелии в софинансировании этих мероприятий составит 6%. На реализацию проектов из бюджета республики будет выделено в 2018 году 67,9 млн рублей, в 2019 году — 54,5 млнрублей, в 2020 году — 28 млнрублей.