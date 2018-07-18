Казань вошла тройку самых популярных городов для отдыха с детьми летом 

Специалисты сервиса Tvil.ru определили самые популярные города страны для отдыха с детьми во второй половине лета. Рейтинг возглавила столица России Москва. Следом расположился Санкт-Петербург. А вот третье место оккупировала Казань. Если верить исследованию, то туристы бронируют путешествия с детьми на летние выходные в Казань в среднем на 3,5 ночи и тратят на жилье 2,8 тысячи рублей в сутки на семью. В десятку популярных у туристов российских городов также вошли Ярославль, Краснодар, Ростов-на-Дону, Калининград, Петрозаводск, Воронеж и Новосибирск.