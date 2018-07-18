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Одобрены концепции строительства домов в Подольске и Ликино‐Дулеве для расселения из аварийного жилья
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Одобрены концепции строительства домов в Подольске и Ликино‐Дулеве для расселения из аварийного жилья 

360tv.ru 2 часа назад
Градсовет Подмосковья одобрил концепции строительства жилых домов в городских округах Подольск и Ликино-Дулево в рамках переселения граждан из аварийного жилищного фонда
«На заседании Градостроительного совета Московской области были одобрены концепции строительства жилых домов в городских округах Подольск и Ликино-Дулево с целью расселения 26 домов из аварийного жилищного фонда», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.
Так, в городском округе Подольск в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016–2019 годы» предусмотрено расселение 10 аварийных домов, 57 аварийных жилых помещений. В рамках нового строительства в благоустроенное жилье планируется переселить 153 человека. Заказчиком строительства выступает администрация муниципалитета.
В Куровском городского округа Ликино-Дулево в рамках программы предусмотрено расселение 16 аварийных домов, 86 аварийных жилых помещений. В новое жилье планируется переселить 230 человек. В том числе жилые помещения будут предоставлены 29 детям-сиротам. Заказчиком строительства выступает администрация городского округа.
Всего в 2018 году в рамках реализации адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016–2019 годы» планируется расселить 5926 человек, 2418 жилых помещений общей площадью 91 711,74 квадратных метра.
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