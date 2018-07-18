Порядка 459 млн руб. направят за 3 года на развитие поликлиник Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК , 18 июля. / ТАСС /. Детские поликлиники и поликлинические отделения в больницах Архангельской области получат 459 млн рублей из федерального и областного бюджетов в ближайшие три года. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

"Субсидии в размере 459 миллионов получат три десятка медучреждений региона. Средства предусмотрены утвержденной правительством области программой по развитию детских поликлиник и поликлинических отделений в государственных медицинских учреждениях Архангельской области на 2018-2020 годы", — говорится в сообщении.

Средства будут направлены на приобретение медицинского оборудования и создание комфортных условий для пациентов. В поликлиниках планируется оборудовать колясочные, игровые комнаты, комнаты матери и ребенка, создать информационные системы и кол-центры.

В 2018 году на приобретение медоборудования для детских поликлиник области будет выделено 133 млн рублей: 119 млн руб. регион ожидает получить из федерального бюджета, 14 млн будет выделено из областного. В последующие два года будет направляться по 163 млн рублей, из них 119 млн ежегодно ожидается из федерального бюджета.