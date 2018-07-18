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Четверо детей-сирот получили квартиры в Таштагольском районе
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Четверо детей-сирот получили квартиры в Таштагольском районе 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Владимир Макута вручил документы на новое жилье четверым сиротам в Таштагольском районе.
По информации пресс-службы областной администрации, глава Таштагольского района напомнил новоселам, что за квартиру необходимо платить своевременно. В течение 5 лет дети-сироты будут жить в новых квартирах на основании типового договора. Только по прошествии этого времени они смогут совершать какие-либо операции со своей недвижимостью.
В 2017 году новые квартиры в Таштагольском районе получил 31 ребенок-сирота. В 2018 году ранее новоселье отметили трое детей-сирот. Всего в этом году власти планируют обеспечить жильем 24 сироты, на эти цели из федерального бюджета выделено 24 млн рублей.
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