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Более 200 бахчевых развалов откроется в Подмосковье с августа
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Более 200 бахчевых развалов откроется в Подмосковье с августа 

Агентство «Москва» 26 минут назад
Фото: РИАМО
С 1 августа в Подмосковье стартует сезон продаж арбузов и дынь, помимо сетевых магазинов и рынков в регионе будет работать более 200 бахчевых развалов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
«В этом году на территории Подмосковья будет работать порядка 212 отдельно стоящих бахчевых развалов. Кроме того, в регионе работают универсальные рынки — 116 рынков региона предложат бахчевые к реализации, проходят многочисленные ярмарки, а также сетевые и локальные магазины — 18 тыс. 867 торговых объектов, где тоже можно будет приобрести дыни и арбузы. Сезон продаж традиционно начнется с 1 августа», — приводятся в сообщении слова министра потребительского рынка и услуг региона Владимира Посаженникова.
По итогам проведенных аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов по реализации бахчевых культур установлено, что около 90% победителей аукционов зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей на территории Московской области; 10% — на территории Калужской, Волгоградской и Астраханской областей.
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