Более 90% жителей Подмосковья предпочитают получать онлайн услуги земельно-имущественного блока

Об этом сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений Московской области.

«В среднем 92% заявителей Подмосковья предпочитают получать услуги земельно-имущественного блока в электронной форме — это подтвердили итоги II квартала 2018 г. : из 38 тыс. 337 заявлений 35 тыс. 200 поступили в госструктуры в электронном виде», — говорится в сообщении.

Как подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев , 26 услуг по недвижимости были переведены в электронный вид, благодаря чему можно подавать документы прямо из дома. Более того, он отметил, что популярность электронных услуг растет.

«Самые востребованные у населения услуги — предоставление земли в аренду и собственность без проведения торгов, предварительно согласование предоставления земельного участка и выдача разрешения на размещение объектов», — сообщает пресс-служба министерства.