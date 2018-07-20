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Более 90% жителей Подмосковья предпочитают получать онлайн услуги земельно-имущественного блока
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Более 90% жителей Подмосковья предпочитают получать онлайн услуги земельно-имущественного блока 

Агентство «Москва» 39 минут назад
Фото: MosDay.ru
Об этом сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений Московской области.
«В среднем 92% заявителей Подмосковья предпочитают получать услуги земельно-имущественного блока в электронной форме — это подтвердили итоги II квартала 2018 г. : из 38 тыс. 337 заявлений 35 тыс. 200 поступили в госструктуры в электронном виде», — говорится в сообщении.
Как подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев, 26 услуг по недвижимости были переведены в электронный вид, благодаря чему можно подавать документы прямо из дома. Более того, он отметил, что популярность электронных услуг растет.
«Самые востребованные у населения услуги — предоставление земли в аренду и собственность без проведения торгов, предварительно согласование предоставления земельного участка и выдача разрешения на размещение объектов», — сообщает пресс-служба министерства.
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