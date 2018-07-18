Орловские пожарные спасли из горящей квартиры 84-летнюю женщину

В 14.18 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании в квартире дома на улице Черкасской в Орле.

К моменту прибытия пожарных из окон квартиры на первом этаже шел дым. Спасатели выяснили, что очаг возгорания находится на балконе одной из квартир. Однако угарный газ успел проникнуть в соседнюю квартиру, в которой находилась 84-летняя пенсионерка. Пожарные эвакуировали пожилую женщину. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.