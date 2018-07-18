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Школу на 1100 мест под Воронежем построит компания «Выбор»
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Школу на 1100 мест под Воронежем построит компания «Выбор» 

Вести Воронеж 34 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
Учебное заведение возведут к 1 августа 2020 года. Общеобразовательную школу в Ямном на улице Ольховой построит компания «Выбор». Согласно данным сайта госзакупок, стоимость объекта составит более 694 млн рублей. ООО «Выбор» стало единственным участником аукциона по разработке документации и строительству школы. Школу на 1100 мест построят к 1 августа 2020 года. Общая площадь трёхэтажного здания составит 16,5 тыс. кв. м. Контракт подразумевает не только возведение здания школы, но строительство физкультурных площадок и площадок для отдыха, тротуаров, а также обустройство территории учебного заведения — ее озеленение и освещение, установку скамеек, урн, игрового и спортивного оборудования. В 2018 году на возведение объекта направят 44,8 млн рублей, в 2019-м — почти 288 млн рублей, а в 2020-м — около 361,3 млн рублей. В Воронеже до 2020 года городские власти намерены построить десять школ в рамках программы «Развитие образования». Помимо школы на улице Ильюшина, которую также построит компания «Выбор», учебные заведения появятся в других новых городских микрорайонах — на улицах Острогожской, Шишкова и Фёдора Тютчева. Дарья Крымова
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