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В жилом доме на проспекте Машиностроителей произошел взрыв
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В жилом доме на проспекте Машиностроителей произошел взрыв 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Вечером во вторник, 17 июля, в жилом доме на проспекте Машиностроителей в Заволжском районе произошел взрыв. Полиция проводит проверку по данному факту.
По предварительной информации, дверь одной из квартир во второй подъезде девятиэтажки неизвестные облили горючим и пытались поджечь. Скорее всего, в доме взорвался баллончик. В результате на четвертом этаже выбило все окна. К счастью, никто не пострадал.
Жители предполагают, что это могли быть коллекторы. Они видели двух мужчин в масках, которые находились возле квартиры до ЧП.
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