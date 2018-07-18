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В Удмуртии упали темпы по вводу жилья
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В Удмуртии упали темпы по вводу жилья 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии упали темпы по вводу жилья. За первые 6 месяцев 2018 года введено 310,8 тыс. кв.м., что на 55,5 тыс. меньше по отношению к аналогичному показателю 2017 года, сообщает Удмуртстат.
Отмечается, что в рейтинге регионов ПФО Удмуртия в январе-июне 2018 года заняла 5 место по вводу жилья на 1000 жителей. Лидер по этому показателю Татарстан, где на каждую тысячу проживающих введено 314,4 кв. м. жилья. Наименьший показатель в Пермском крае — 147,2 кв. м. жилья.
Отметим, что по данным Единого реестра застройщиков, на 1 июля лидерами по вводу жилья в Удмуртии являются Комос-Строй, Талан и ГК Мост, однако по объему текущего строительства топ-3 выглядит следующим образом: Комос-Строй, АСПЭК-Домстрой и УралДомСтрой.
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