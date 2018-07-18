В Удмуртии упали темпы по вводу жилья

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртии упали темпы по вводу жилья. За первые 6 месяцев 2018 года введено 310,8 тыс. кв.м., что на 55,5 тыс. меньше по отношению к аналогичному показателю 2017 года, сообщает Удмуртстат.

Отмечается, что в рейтинге регионов ПФО Удмуртия в январе-июне 2018 года заняла 5 место по вводу жилья на 1000 жителей. Лидер по этому показателю Татарстан , где на каждую тысячу проживающих введено 314,4 кв. м. жилья. Наименьший показатель в Пермском крае — 147,2 кв. м. жилья.

Отметим, что по данным Единого реестра застройщиков, на 1 июля лидерами по вводу жилья в Удмуртии являются Комос-Строй, Талан и ГК Мост, однако по объему текущего строительства топ-3 выглядит следующим образом: Комос-Строй, АСПЭК-Домстрой и УралДомСтрой.