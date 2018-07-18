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Роналду решил избавиться от дома в Мадриде и приостановить строительство гостиницы
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Роналду решил избавиться от дома в Мадриде и приостановить строительство гостиницы 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший нападающий «Реала» Криштиану Роналду намерен подать свой особняк в пригороде Мадрида. Футболист продолжает избавляться от активов в Испании, сообщает Correio do Manha. Португалец решил выставить на продажу особняк на 4000 квадратных метров. Футболист также уже перевез свой автопарк, который насчитывает 22 автомобиля.
Помимо этого Роналду решил приостановить проект по строительству гостиничного комплекса в Мадриде.
Новичок «Ювентуса» уже поселился в пригороде Турина в доме площадью 1000 квадратных метров. Особняк состоит из трех этажей с крытым бассейном и целым списком дополнительных пристроек.
«Ювентус» приобрел Роналду у «Реала» за 112 миллионов евро.
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