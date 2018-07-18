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Роналду продаст особняк в Испании
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Роналду продаст особняк в Испании 

Газета.Ru 18 часов назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен продать особняк в Мадриде, сообщает «Матч ТВ».
По информации Correio do Manha, форвард переберется в трехэтажный дом площадью 1000 квадратных метров, который расположен в пригороде Турина. 200 квадратных метров особняка отведены для восьми спален.
Отмечается, что португалец также решил заморозить проект по строительству гостиничного комплекса в столице Испании.
Ранее сообщалось, что итальянский ресторатор назвал одно из блюд в своем заведении в честь Роналду.
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