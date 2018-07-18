Роналду продаст особняк в Испании

По информации Correio do Manha, форвард переберется в трехэтажный дом площадью 1000 квадратных метров, который расположен в пригороде Турина. 200 квадратных метров особняка отведены для восьми спален.

Отмечается, что португалец также решил заморозить проект по строительству гостиничного комплекса в столице Испании

Ранее сообщалось, что итальянский ресторатор назвал одно из блюд в своем заведении в честь Роналду.