Для приема документов дольщиков «Урбан Групп» появились специализированные центры

Началась предварительная запись на регистрацию документов дольщиков группы компаний «Урбан Групп» для включения в реестр требований о передаче жилых помещений. Дольщики могут выбрать любой удобный день и время и записаться на подачу документов, позвонив на «горячую линию» Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства (8-800-700-72-14).

Как сообщают в пресс-службе «ДОМ.РФ», прием документов от участников долевого строительства объектов ГК «Урбан Групп» осуществляется конкурсным управляющим при содействии Фонда по записи ежедневно с 10:00 до 19:00. Для приема документов в Московской области максимально оперативно развернуты три Центра приема документов.

Вот адреса Центров:

Московская область, Ленинский р-н, г.п. Видное, ул. Святослава Рихтера, офис продаж «Урбан Групп». Центр принимает документы от дольщиков ЖК «Видный город» и ЖК «Лайково».

Московская область, Красногорский р-н, с. Опалиха, ул. Фруктовая, д. 69, офис продаж «Урбан Групп». Центр принимает документы от дольщиков ЖК «Опалиха О3» и ЖК «Лесобережный».

Московская область, городской округ Химки, г. Химки, ул. Германа Титова, д.2 стр.5, офис продаж «Урбан Групп». Центр принимает документы от дольщиков ЖК «Солнечная система» и ЖК «Митино О2».