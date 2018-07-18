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Для приема документов дольщиков «Урбан Групп» появились специализированные центры
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Для приема документов дольщиков «Урбан Групп» появились специализированные центры 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Началась предварительная запись на регистрацию документов дольщиков группы компаний «Урбан Групп» для включения в реестр требований о передаче жилых помещений. Дольщики могут выбрать любой удобный день и время и записаться на подачу документов, позвонив на «горячую линию» Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства (8-800-700-72-14).
Как сообщают в пресс-службе «ДОМ.РФ», прием документов от участников долевого строительства объектов ГК «Урбан Групп» осуществляется конкурсным управляющим при содействии Фонда по записи ежедневно с 10:00 до 19:00. Для приема документов в Московской области максимально оперативно развернуты три Центра приема документов.
Вот адреса Центров:
Московская область, Ленинский р-н, г.п. Видное, ул. Святослава Рихтера, офис продаж «Урбан Групп». Центр принимает документы от дольщиков ЖК «Видный город» и ЖК «Лайково».
Московская область, Красногорский р-н, с. Опалиха, ул. Фруктовая, д. 69, офис продаж «Урбан Групп». Центр принимает документы от дольщиков ЖК «Опалиха О3» и ЖК «Лесобережный».
Московская область, городской округ Химки, г. Химки, ул. Германа Титова, д.2 стр.5, офис продаж «Урбан Групп». Центр принимает документы от дольщиков ЖК «Солнечная система» и ЖК «Митино О2».
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