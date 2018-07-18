Александровскую рощу застроит депутат заксобрания Ростовской области

Деревья уже начали вырубать

Фирма «Галактика», генеральным директором которой является депутат донского парламента Арутюн Сурмалян , получила разрешение на строительство жилых домов по адресу: проспект 40-летия Победы 63/17. На территории Александровской рощи стройкомпания планирует возвести восемь многоэтажек, их строительство закончат к 2025 году.

— Компания «Галактика» в мае получила восемь разрешений на строительство двух 21-этажных домов, трех 20-этажных и трех зданий высотой 19 этажей. Строения займут площадь в шесть гектар, — следует из справки о выданных разрешениях на строительство, размещенной на сайте администрации Ростова.

Ранее сообщалось, в этих домах получат квартиры обманутые дольщики. В обмен на это инвестор должен был получить участок под застройку. Кроме домов, на территории планировали построить детсады, школу, дом быта, поликлинику и спортшколу с бассейном.