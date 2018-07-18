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В Сан-Франциско бездомные стали угрозой для туризма
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В Сан-Франциско бездомные стали угрозой для туризма 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Репутация Сан-Франциско как одного из наиболее желанных мест для ведения бизнеса и отдыха в США под угрозой: улицы переполнены бомжами, и, при численности населения в 870 000 человек, 7500 являются лицами без определенного места жительства. Основными причинами подобного кризиса власти называют нехватку жилья, большие цены на квартиры и завышенные коммунальные платежи.
Для решения проблемы новый мэр города Лондон Брид, первая темнокожая женщина-мэр в США, предложила внедрение программ по строительству более доступного жилья, где коммунальные платежи будут меньше, чем обычно. Более того, учитывая тенденцию к опиумной зависимости среди бездомных, г-жа Брид распорядилась открыть безопасные помещения для того, чтобы наркозависимые делали себе инъекции в стерильных условиях и под наблюдением, что исключает возможность передозировок.
Стоит отметить, что проблема огромного количества бездомных в штате Калифорния не ограничивается Сан-Франциско — подобная ситуация наблюдается и в Лос-Анджелесе. Безусловно, улицы, наполненные бомжами и наркоманами, отпугивают туристов, так как нередки случаи грабежей и других преступлений по отношению к путешественникам. Возможно, с учетом новых реформ, исходящих от нового мэра, ситуация стабилизируется в ближайшем будущем.
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