В Сан-Франциско бездомные стали угрозой для туризма

Репутация Сан-Франциско как одного из наиболее желанных мест для ведения бизнеса и отдыха в США под угрозой: улицы переполнены бомжами, и, при численности населения в 870 000 человек, 7500 являются лицами без определенного места жительства. Основными причинами подобного кризиса власти называют нехватку жилья, большие цены на квартиры и завышенные коммунальные платежи.

Для решения проблемы новый мэр города Лондон Брид, первая темнокожая женщина-мэр в США, предложила внедрение программ по строительству более доступного жилья, где коммунальные платежи будут меньше, чем обычно. Более того, учитывая тенденцию к опиумной зависимости среди бездомных, г-жа Брид распорядилась открыть безопасные помещения для того, чтобы наркозависимые делали себе инъекции в стерильных условиях и под наблюдением, что исключает возможность передозировок.