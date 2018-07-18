Военнослужащие Самарской области получили на 14% больше жилья по сравнению с аналогичным показателем 2017 года 

196 военнослужащих реализовали право на постоянное жилье, из них 51 человек получили жилищную субсидию для строительства или приобретения жилого помещения.
В первом полугодии 2018 года на территории Самарской области выполнены социальные обязательства по обеспечению жильем в отношении 652 военнослужащих, что на 14% больше показателей за аналогичный период прошлого года.
196 военнослужащих реализовали право на постоянное жилье, из них 51 человек получили жилищную субсидию для строительства или приобретения жилого помещения. Общая сумма субсидии, перечисленная в первом полугодии 2018 года военнослужащим, проходящим службу на территории Самарской области, составила около 300 млн рублей.
Средний размер перечисленных денежных средств на одну семью составил 6 млн рублей. Наибольшие суммы получили подполковник, проходящий службу в Сызрани (около 13 млн рублей) и многодетный старший сержант из п. Рощинский (около 10 млн рублей). Трое военнослужащих получили постоянные квартиры в натуральном виде. В качестве места своего проживания избрали Москву, Московскую область и Сочи.