Военнослужащие Самарской области получили на 14% больше жилья по сравнению с аналогичным показателем 2017 года

196 военнослужащих реализовали право на постоянное жилье, из них 51 человек получили жилищную субсидию для строительства или приобретения жилого помещения.

В первом полугодии 2018 года на территории Самарской области выполнены социальные обязательства по обеспечению жильем в отношении 652 военнослужащих, что на 14% больше показателей за аналогичный период прошлого года.

196 военнослужащих реализовали право на постоянное жилье, из них 51 человек получили жилищную субсидию для строительства или приобретения жилого помещения. Общая сумма субсидии, перечисленная в первом полугодии 2018 года военнослужащим, проходящим службу на территории Самарской области, составила около 300 млн рублей.