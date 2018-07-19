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Около 350 семей на Камчатке получили материнский капитал с начала года
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Около 350 семей на Камчатке получили материнский капитал с начала года 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июл — РИА Новости. Около 350 семей Камчатского края получили в первом полугодии 2018 года краевой материнский капитал, это почти на 50 семей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона.
"С начала года на выплату краевого материнского капитала из камчатского бюджета направлено 53,8 миллиона рублей. В целом, на эти цели в казне региона предусмотрено 85 миллионов рублей. По данным Минсоцразвития региона, всего за время реализации закона Камчатского края «О краевом материнском (семейном) капитале» этой формой поддержки воспользовались почти 2 тысячи семей", — отметили в пресс-службе.
Обязательным условием предоставления краевого материнского капитала является проживание в Камчатском крае не менее трёх лет. Капитал предоставляется на первого (если маме 19-24 года и она состоит в браке), а также третьего и последующих детей по истечении шести месяцев после рождения ребенка.
Пресс-служба добавляет, что с 1 марта 2018 года размер материнского капитала проиндексирован и составляет на первого ребёнка 115,7 тысячи рублей, на третьего — 137,7 тысячи рублей, на четвертого — 207,1 тысячи рублей, на пятого — 275,4 тысячи рублей, на шестого и последующего ребёнка — 344,8 тысячи рублей. Помимо улучшения жилищных условий и оплаты образования детей, средства краевого материнского капитала могут направляться заявителями на приобретение транспортного средства, а также на ремонт жилых помещений проживающим в сельской местности.
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