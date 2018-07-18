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Задолжавшая полмиллиона саратовчанка лишилась дома с участком
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Задолжавшая полмиллиона саратовчанка лишилась дома с участком 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Жительница Саратовской области одолжила у знакомого деньги под проценты, а вернуть их не смогла.
По решению суда на имущество должницы, проживающей в городе Балашов, был наложен арест.
— Женщина взяла деньги под проценты у знакомого, но возвратить их не смогла. За несоблюдение условий договора ей предстояло вернуть более 500 тысяч рублей, — сообщили подробности интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном управлении службы судебных приставов.
Мужчина, желая вернуть свои средства, пошел в суд, который выиграл. Арестованное имущество должницы в виде дома и земли было выставлено на продажу. Однако покупателей не нашлось.
Оставшийся в безвыходной ситуации кредитор взял в счет погашения полумиллионного долга помещение с земельным участком своей должницы, — уточнили в УФССП.
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