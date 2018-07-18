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Названа цена самой дешевой московской квартиры
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Самую дешевую московскую квартиру оценили в два миллиона рублей 

dom.lenta.ru 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Минимальная стоимость квартиры в завершенной столичной новостройке — 2,15 миллиона рублей. По такой цене предлагаются «однушки» в одном из жилых комплексов на территории Новой Москвы, говорится в материалах ЦИАН, предоставленных «Дому».
Как отмечают аналитики, в Новой Москве нелегко найти квартиру в уже введенном в эксплуатацию доме: на сегодняшний день менее 10 процентов лотов в Троицком и Новомосковском округах продаются в готовых жилых комплексах. Самый дешевый из них — 34-метровая однокомнатная квартира в 35 километрах от МКАД — чуть дороже двух миллионов рублей.
За 2,5 миллиона можно купить свежепостроенное жилье большей площади — 55-метровое, но расположенное уже в 55 километрах от МКАД.
Ограниченность выбора готовых квартир в Новой Москве эксперты связывают с высоким спросом на местную недвижимость и со стремлением покупателей приобрести жилье на ранних этапах строительства по минимальным ценам.
Ранее сообщалось, что в 2018 году в развитие Новой Москвы планируется вложить 200 миллиардов рублей. Предполагается, что половина всего объема инвестиций поступит из внебюджетных источников. Бюджетные средства пойдут на строительство метро, дорог, социальных объектов, инженерных коммуникаций. Деньги частных инвесторов потратят на возведение жилья и социальной инфраструктуры, создание рабочие мест.
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