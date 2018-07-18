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Владелец «Аризоны» готов продать 49% акций клуба за $ 240 млн
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Владелец «Аризоны» готов продать 49% акций клуба за $ 240 млн 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Владелец «Аризоны Койотс» Эндрю Барроуэй хочет продать 49% акций клуба при оценке его стоимости примерно в $ 500 млн, сообщает журналист Forbes Майк Озанян. Тем самым, сумма сделки может составить около $ 240 млн  Барроуэй стал основным владельцем «Аризоны» в декабре 2014 года и единственным — в июне 2017 года. Отмечается, что клуб по-прежнему находится в сложной финансовой ситуации. За последние пять сезонов «койоты» понесли совокупные убытки в размере $ 45 млн и имеют долги на $ 250 млн, из которых 100 млн приходится на задолженность перед лигой. Также не решён вопрос с новой ареной для команды.
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