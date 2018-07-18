На аварийный ремонт омских домов выделят семь миллионов рублей

Средства предоставят из резервного фонда мэрии Омска . Сегодня, 18 июля, идет последнее в весенней сессии заседание Омского городского совета. Народные избранники приняли очередные изменения в бюджет Омска-2018.

7,6 млн руб. из резервного фонда пойдут на проведение аварийно-восстановительных работ в многоквартирных домах по городской программе «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа». О каких именно домах идет речь, на заседании не озвучили.

— Изменения в бюджет вызваны необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ. Комитет рекомендовал принять изменения сразу во всех чтениях, — пояснил председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам Юрий Федотов

В итоге депутаты приняли эти изменения в бюджет.