В Екатеринбурге расширили охват «Народного метра»

Один из ведущих застройщиков уральской столицы — компания «Атомстройкомплекс» продолжает реализацию собственной социальной программы «Народный метр». Ее цель — сделать жилье доступным для максимального числа граждан.

Ранее в рамках «Народного метра» особые условия на покупку нового, комфортного жилья от застройщика получали отдельные социальные категории — ветераны труда и ВОВ, многодетные семьи, работники бюджетных сфер и так далее. Теперь действие программы расширено — приобрести доступное жилье может каждый, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

В портфеле предложений застройщика в обязательном порядке выделяется пул жилых комплексов, квартиры в которых реализуются по минимальной стоимости и доступны широкому кругу покупателей.

В настоящее время «Атомстройкомплекс» возводит в Екатеринбурге и пригороде сразу несколько таких домов: — жилой комплекс «Весна» в микрорайоне «Вторчермет», срок сдачи — II квартал 2020 года, стоимость квартир — от 1,55 миллиона рублей; — жилой комплекс «Сахаров» в микрорайоне Академический, срок сдачи — IV квартал 2019 года, стоимость квартир — от 2 миллионов рублей; — жилой комплекс NOVA Park в микрорайоне Широкая Речка, срок сдачи — IV квартал 2019 года, стоимость квартир — от 1,8 миллиона рублей; — жилой комплекс «Просторы» в микрорайоне Уктус, срок сдачи — IV квартал 2019 года, стоимость квартир — от 1,95 миллиона рублей; — жилой комплекс «Пихтовый» в Среднеуральске , срок сдачи — IV квартал 2018 года, стоимость квартир — от 1,45 миллиона рублей.

Новостройки от «Атомстройкомплекса» соответствуют собственным высоким стандартам застройщика: квартиры отличаются эргономичными планировками и полноценными метражами. В них выполнена чистовая отделка, а в некоторых ЖК даже устанавливается мебель и бытовая техника.

Принцип доступности жилья включает не только низкую стоимость, но и удобство оплаты. Решить большинство вопросов по предстоящей сделке, в том числе подать заявку на ипотеку, можно непосредственно в отделе продаж застройщика.